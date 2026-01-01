Inter-Genoa, le probabili formazioni: Bonny accanto a Thuram, De Rossi si affida a Baldanzi

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Inter-Genoa (Sabato 28 febbraio, ore 20.45, arbitra Fabbri, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva l'Inter

Dopo l’eliminazione in Champions League l’Inter si tuffa nuovamente nel campionato e ospita il Genoa per continuare la marcia verso lo scudetto. Cristian Chivu disegna la sua squadra come sempre con il 3-5-2 schierando Sommer in porta, difesa composta da Bisseck, Akanji e Carlos Augusto. Luis Henrique e Dimarco sugli esterni, in mezzo Zielinski, Sucic e Barella. Davanti sicuro del posto Thuram, ballottaggio tra Pio Esposito e Bonny con l’ex Parma leggermente favorito sul centravanti italiano. (da Milano, Bruno Cadelli)

Come arriva il Genoa

Qualche dubbio per mister De Rossi per quanto riguarda l’undici che scenderà in campo a San Siro. Intanto sulla corsia di destra dove Norton-Cuffy potrebbe anche non essere a disposizione in seguito al fastidio al flessore rimediato contro il Torino. In caso di forfait dell’esterno inglese sono due le opzioni: la prima è lo spostamento a destra di Ellertsson con l’inserimento di Martin a sinistra, la seconda è quella di schierare Sabelli con l’islandese sul lato opposto. A centrocampo conferma di Malinovskyi e Frendrup mentre in difesa davanti a Bijlow ci saranno Marcandalli, Ostigard e Vasquez. In attacco con Colombo dovrebbe essere confermato Ekuban, in vantaggio nel ballottaggio con Vitinha, mentre Baldanzi sarà il trequartista. (da Genova, Andrea Piras)