Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero

Per la Juventus è già cominciato Il futuro, che passa necessariamente dal piazzamento Champions. Un passaggio fondamentale per i conti ma soprattutto per gli investimenti. È chiaro che serviranno nuovi acquisti e un potenziamento notevole della rosa affinché la squadra possa lottare per alti livelli. Una serie di operazioni che riguarderanno tutti i settori. La questione portiere è molto importante. I bianconeri stanno riflettendo su Di Gregorio, tenendo presente che anche Perin potrebbe andare via per trovare più spazio. Vicario resta una possibilità ma su di lui c’è forte l’Inter e per questo i bianconeri si muovono anche su altro. E un’idea porta a Carnesecchi, che ormai è diventato un pilastro dell’Atalanta. È evidente che la strada è tutta in salita vista la valutazione altissima intorno ai 40 milioni di euro. All’estero piace molto anche Restes, classe 2005 del Tolosa.

E veniamo all’Inter In difesa i nerazzurri sono decisi più che mai a trattenere i giocatori più forti. Akanji ha convinto e verrà riscattato dal Manchester City. La formula con cui i nerazzurri lo avevano preso nella sessione estiva era un prestito oneroso a 1 milione con diritto che può diventare obbligo a 15. Tanto per mettere un altro punto fermo in un reparto in cui ci sono due giocatori in scadenza come Acerbi e De Vrij. L’obiettivo sarebbe quello di inserire anche un altro elemento, possibilmente di prospettiva. Muharemovic del Sassuolo è un profilo sul quale l’Inter ha messo gli occhi da tempo.

Un’operazione comunque non semplice considerato che il 50 per cento di una sua eventuale cessione spetta alla Juventus. I nerazzurri dovranno difendersi anche dall’assalto delle big europee. Bastoni è entrato nella lista degli obiettivi del Barcellona, che sta cercando un giocatore con le sue caratteristiche. Al momento è tutto in una fase embrionale ma la situazione potrebbe prendere corpo più avanti magari con un’offerta ufficiale. Proprio

per questo l’Inter è intenzionata a blindare Bastoni con un nuovo contratto, visto che quello attuale scade il 30 giugno 2028. Un’atra situazione da tenere sotto stretto controllo è quella di Dumfries. L’olandese proprio contro il Bodo ha fatto il suo ritorno in campo dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per 3 mesi e mezzo. Su di lui c’è sempre forte il Liverpool che già lo aveva cercato anche a gennaio. Per lui anche la prossima estate sarà valida la clausola rescissoria da 25 milioni di euro, che potrà essere esercitata per tutto il mese di luglio. Una cifra abbordabile e che non mette certo al riparo la società nerazzurra. Qualche punto interrogativo rimane anche per il centrocampo ed è legato al a Frattesi, che anche nella sessione invernale ha avuto la possibilità di partire. Galatasaray e Nottingham Forest si erano mossi con decisione senza però poi trovare l’intesa con l’Inter. I nerazzurri intanto stanno pensando di riportare alla base Aleksandar Stankovic, ora al Club Brugge, per il quale c’è un diritto di recompra fissato a 23 milioni per l’estate 2026 e a 25 più percentuale sulla futura rivendita nel 2027. Occhio anche a Goretzka, che ha deciso di lasciare il Bayern Monaco a fine stagione e potrebbe essere un’ottima occasione a parametro zero. Anche Manu Koné piace tanto ma la trattativa con la Roma si preannuncia molto complicata.