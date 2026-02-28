"Chi li discute non capisce niente di calcio": l'interista Amadeus difende Barella e Thuram

"Discutere Barella e Thuram vuol dire non capire niente di calcio": così il conduttore televisivo Amadeus, noto tifoso dell'Inter, ha difeso il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella e l'attaccante Marcus Thuram da chi li ha criticati in questo periodo, nel quale entrambi non sembrano al massimo della loro forma.

Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano Tuttosport oggi in edicola, ha infatti spiegato: "Sono fortissimi, capita come ognuno di noi che abbiano dei momenti non brillanti nel proprio lavoro. Non dobbiamo subito attaccarli, ma aspettarli".

Amadeus ha poi parlato del prossimo mercato estivo dell'Inter, spiegando che, pur non volendo fare nomi da suggerire alla dirigenza, gli piacerebbe veder arrivare un nuovo rinforzo nel reparto di centrocampo: "Forse all’Inter servirebbe un centrocampista fisicamente forte" - ha spiegato - ", che possa fare anche gol e abbia esperienza. Un Rabiot per capirci". Non solo in mediana però serve rinnovamento nella squadra di Chivu, ma anche in difesa: "Poi probabilmente serve qualcuno in difesa vista l’età di Acerbi e De Vrij. E magari un sostituto di Sommer, che è un gran portiere, ma si potrebbe puntare su un giovane per il futuro".