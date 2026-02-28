Serie A, le probabili formazioni di tutte le gare valide per il 27° turno di Serie A
Il ritorno del grande ex Dybala, atteso dal 1' nel big match contro la Juve, ma anche il forfait dell'ultim'ora di Anguissa, che costringe il Napoli a rimandare ancora una volta l'appuntamento col rientro del suo senatore in mediana. Archiviato l'anticipo tra Parma e Cagliari (1-1), di seguito tutte le probabili formazioni delle prossime nove gare valide per il 27° turno di Serie A. Si gioca da sabato alle ore 15 a lunedì alle ore 20.45.
COMO-LECCE - Sabato 28 febbraio, ore 15.00
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.
HELLAS VERONA-NAPOLI - Sabato 28 febbraio, ore 18.00
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Akpa-Akpro, Harroui, Frese; Sarr, Bowie. Allenatore: Sammarco.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.
INTER-GENOA - Sabato 28 febbraio, ore 20.45
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Bonny. Allenatore: Chivu.
GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson; Baldanzi; Ekuban, Colombo. Allenatore: De Rossi.
CREMONESE-MILAN - Domenica 1 marzo, ore 12.30
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Luperto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Thorsby, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Djuric. Allenatore: Nicola.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri.
SASSUOLO-ATALANTA - Domenica 1 marzo, ore 15.00
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino.
TORINO-LAZIO - Domenica 1 marzo, ore 18.00
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Ismajli, Coco; Lazaro, Casadei, Prati, Vlasic, Obrador; Zapata, Simeone. Allenatore: D'Aversa.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
ROMA-JUVENTUS - Domenica 1 marzo, ore 20.45
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceicao, McKennie, Boga; Yildiz. Allenatore: Spalletti.
PISA-BOLOGNA - Lunedì 2 marzo, ore 18.30
PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Leris, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Iling Jr; Stojlkovic. Allenatore: Hiljemark.
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi. Allenatore: Italiano.
UDINESE-FIORENTINA - Lunedì 2 marzo, ore 20.45
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Runjaic.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.
