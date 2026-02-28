Olidata smentisce l'interesse per la Salernitana: "Nessun negoziato in corso"

Dopo la smentita di ieri dell’amministratore delegato Umberto Pagano (“Sono qui per sottolineare che la società non ha fatto mancare nulla in termini di sacrificio economico. Sono stati fatti tutti gli investimenti necessari. In merito ad alcune notizie giornalistiche che sono circolate in queste ore dico che nulla è fatto e che siamo tutti concentrati per il raggiungimento del massimo risultato possibile”, arriva anche una nota di Olidata, azienda che opera nel settore tecnologico, a spegnere le voci di un possibile passaggio di proprietà del club:

“Olidata S.p.A., system integrator a capo di un gruppo leader in Italia nel settore IT, con azioni quotate al mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana – in relazione alle notizie di stampa apparse in data odierna, concernenti un presunto interesse all’acquisizione della società calcistica Salernitana – comunica che né la Società, né alcuna altra società del Gruppo Olidata, sta partecipando a negoziazioni aventi ad oggetto il possibile acquisto della suddetta società calcistica. Pertanto, si precisa che le notizie apparse sui mezzi di stampa sono prive di fondamento”.