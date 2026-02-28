Venezia all'assalto del Sudtirol con la filosofia Stroppa. C'è Adorante (ma rimane in dubbio)

C'è anche Andrea Adorante fra i giocatori convocati da Giovanni Stroppa per la sfida che il Venezia affronterà oggi alle 15, contro il Sudtirol allo stadio Druso di Bolzano. Gli arancioneroverdi devono rispondere al Monza e provano a riprendersi la vetta. Il bomber dei lagunari probabilmente è destinato alla panchina per un problema alla schiena: favorito Lauberbach per affiancare Yeboah davanti.

Gli arancioneroverdi non vogliono tradire la loro filosofia: con Stroppa in panchina l'intento è quello di essere dominanti in ogni campo. Non a caso in molti definiscono quello visto fino ad ora come il più bel Venezia mai visto in Serie B. Anche nella conferenza stampa di ieri Stroppa ha fatto capire il suo pensiero, che richiede coraggio e personalità: "Al momento i nostri numeri certificano una differenza reti importante" - le sue parole - ". Nella scorsa partita il Pescara ha sicuramente approfittato di qualche errore nostro, ma in generale abbiamo dominato il gioco e meritato i tre punti. Ero dispiaciuto alla fine del match perché alcune cose potevamo farle meglio, ma non c’è niente di più bello che vedere una squadra come il Venezia che gioca nella metà campo avversaria".

Out dalla partita Compagnon (rientra con l'Avellino?) e Bjarkason. Sono 26 i giocatori convocati, fra i quali rientra Doumbia dalla squalifica.

Portieri: Matteo Grandi, Stefano Minelli, Alessandro Plizzari, Filip Stankovic.

Difensori: Bartol Franjic, Antoine Hainaut, Ridgeciano Haps, Seid Korac, Richie Sagrado, Joel Schingtienne, Ahmed Sidibé, Marin Sverko, Michael Svoboda, Michael Venturi.

Centrocampisti: Emil Bohinen, Gianluca Busio, Matteo Dagasso, Issa Doumbia, Marko Farji, Nunzio Lella, Kike Perez, Alessandro Pietrelli.

Attaccanti: Andrea Adorante, Antonio Casas, John Yeboah, Lion Lauberbach.