Zazzaroni sul pubblico della Lazio: "Esserci o non esserci, questo è il dilemma"

"Esserci o non esserci, questo è il dilemma". Inizia così il fondo di Ivan Zazzaroni pubblicato sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il direttore del quotidiano ha espresso il proprio parere sulla protesta dei tifosi della Lazio contro il presidente Lotito. In casa biancoceleste, sostiene Zazzaroni, l'ostacolo è sognare "perché alla Lazio il sogno è diventato il frutto proibito. Esserci o non esserci, il 4 all’Olimpico per Lazio-Atalanta? Insistere nella protesta bianca oppure cedere per sostenere la squadra, esclusivamente la squadra?".

E ieri il numero uno laziale ha invitato studenti, docenti, personale ATA e rispettivi familiari ad assistere gratuitamente alla semifinale di coppa Italia: "Un’iniziativa che assume un significato provocatorio nell’inverno dei vuoti voluti: non mi sorprende che la Lazio si sia affrettata a segnalare che si tratta di una prassi consolidata. Che non porta benefici poiché, come ha postato un laziale dop, richiamandosi al filosofo spagnolo José Ortega y Gasset, esiste una differenza sostanziale tra il riempire uno spazio e fondare una comunità".

"L’ingresso distribuito può generare presenza - ha concluso - non necessariamente genera fiducia. Il tifoso che paga compie un atto di scelta. Il tifoso invitato compie un atto di cortesia. E tra scelta e cortesia corre la stessa distanza che separa una comunità da una platea".