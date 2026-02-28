Juventus, Di Livio fa notare: "Locatelli come Cristante: sempre discusso, sempre in campo"

Sfida d'alta quota allo stadio Olimpico: domani alle 20.45 la Juventus fa visita alla Roma, in palio tre punti che ne valgono qualcuno in più, nell'ottica della corsa ad un posto in Champions. Il doppio ex della sfida, Angelo Di Livio, nel corso di una intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha sottolineato come entrambe le squadre arrivino all'appuntamento con armi importanti per portare a casa l'intera posta in palio.

"Perché in questo momento tutti parlano della mancanza di risultati della Juve, ma i bianconeri stanno giocando bene", ha fatto notare. I bianconeri, secondo Di Livio, pagano alcuni errori individuali, ma hanno qualità. "Dall’altra parte, invece, Gasp sta facendo un miracolo" - assicura - ": la Roma non è una squadra fortissima, ma è molto organizzata e ha un’identità ben precisa".

Nella squadra peserà l'assenza di un giocatore che appare rinato come Manuel Locatelli: "Tantissimo" - aggiunge Di Livio, che poi fa un paragone - ". Lui è come Cristante: sempre discussi ma sempre in campo, con ogni allenatore. Ci sarà un motivo no?". Nessun dubbio sul loro valore, dunque: "Sono due che nella mia squadra giocherebbero sempre, chi li contesta non capisce l’importanza del lavoro che fanno in campo".