Bentornato Folorunsho: gol da centrocampo al rientro dopo due mesi. E quel bacio di Pisacane

Bentornato Michael Folorunsho. Il centrocampista classe 1998 era fuori dalla partita contro il Pisa, datata addirittura 21 dicembre, quando dopo aver segnato si era fatto male al collaterale mediale del ginocchio destro sbattendo contro il palo. Da allora solo attesa, terapie e lavoro a parte. A Parma, invece, ecco il rientro tanto atteso. Mister Pisacane lo guarda, lo aspetta, poi nella ripresa decide che è l’ora. Prima di mandarlo in campo gli stampa un bacio sulla guancia: un gesto spontaneo, quasi scaramantico.

Pochi minuti dopo, quel gesto diventa una gran bella storia da raccontare. Al 63' Folorunsho riceve infatti palla lontano dalla porta, molto defilato sulla destra, alza la testa e vede Corvi leggermente fuori dai pali. Non esita: lascia partire una conclusione potente e precisa che si infila sotto la traversa. Un gol clamoroso, quasi da centrocampo, che gela il Tardini e porta avanti i rossoblù. È la fotografia perfetta del suo calcio: strappo, personalità, coraggio nelle scelte.

Il suo ritorno non è solo una buona notizia numerica in mezzo all’emergenza, ma una svolta tecnica. Perché Folorunsho può fare l’interno di centrocampo, allargarsi, agire da seconda punta. Offre soluzioni e inserimenti che mancavano. E soprattutto riaccende l’autostima di una squadra che oggi più che mai ha bisogno di aria fresca. Parma segna il suo rientro, ma anche un nuovo inizio.