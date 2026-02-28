Samp ko col Bari, Salvatore Esposito: "Ci è girata contro. Qui sento addosso responsabilità"

Salvatore Esposito, centrocampista della Sampdoria, ha rilasciato delle dichiarazioni a caldo dopo la sconfitta per 2-0 incassata in casa con il Bari: "Ho visto la squadra col piglio giusto, poi sappiamo benissimo noi più esperti che le partite di Serie B si decidono sugli episodi, questa volta ci è girata contro e dovevamo essere più bravi noi nel riprenderla". Un gol per tempo ha abbattuto i blucerchiati contro la penultima in classifica, restando così invischiati nella parte destra della classifica con 29 punti.

Un altro ko, tra l'altro, per la Samp dopo quello in trasferta col Mantova: "È la seconda sconfitta e non è un trend che dobbiamo prendere. Sono sicuro che tutti i ragazzi abbiano voglia di reagire e a Castellammare proveremo a fare il nostro meglio".

Quanto al suo impegno fin qui in stagione con la maglia blucerchiata, arrivato in prestito nel mercato di gennaio: "Sono onorato di rappresentare i miei compagni e sicuramente di dare una mano a quelli meno esperti. La società mi ha acquistato anche per questo, sento questa responsabilità e sono sicuro che darò del mio meglio perché è una cosa che sento addosso".

Juve Stabia e Frosinone le prossime uscite esterne e di livello che attendono la Samp. "Ormai da qualche anno faccio questo campionato e posso garantire che tutte le partite sono complicate, che giochi contro la prima o l'ultima", ha spiegato Esposito. "Adesso abbiamo due partite difficili però noi dobbiamo pedalare e lavorare perché ci servono i punti per raggiungere la salvezza".