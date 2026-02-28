TMW
Torino, confronto fra tifosi e giocatori. Il messaggio? Salvarsi prima del derby con la Juve
Sono ore calde per il Torino: domani alle 18 la squadra, alla prima di Roberto D'Aversa in panchina dopo l'esonero di Marco Baroni, ospiterà la Lazio. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com c'è stato un confronto fra una cinquantina di tifosi e la squadra granata al Filadelfia.
Seppur con toni accesi, non sono avvenute cose spiacevoli e l'iniziativa è stata fatta per trasmettere un messaggio ai giocatori. Quale? Quello di invertire presto la rotta, in un periodo che ha visto il Toro venire invischiato nella lotta salvezza. Anche per evitare uno scenario che l'ambiente non vorrebbe mai trovarsi a dover vivere: quello che si possa decidere l'eventuale salvezza nell'ultima gara di campionato, che vedrà il derby contro la Juventus.
