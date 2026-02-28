Sabatini schietto: "Orsolini così mi sconcerta. Bologna-Roma? 'Tragedia' sportiva"

"Riccardo così mi sconcerta. Non so se si sia involuto, penso sia una fase": così il dirigente Walter Sabatini, nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ha commentato il momento di forma di Riccardo Orsolini. "Se la concorrenza di Bernardeschi può avere inciso? Non credo gli stia dando fastidio. Riccardo ha uno spirito buono, non è di quelli che sbrocca per invidia, non conosce sentimenti deteriori. Per me è una questione fisica", spiega con affetto.

Il Bologna intanto ha saputo che dovrà vedersela proprio contro la Roma agli ottavi di Europa League. Un sorteggio che è visto dai più come una grande sfortuna per il movimento del calcio italiano: se da un lato si avrà la certezza che l'Italia avrà di sicuro una rappresentante ai quarti di finale, dall'altro è altrettanto certo che una la perderà.

Senza tener conto del livello delle rivali: il Bologna poteva pescare il Friburgo, la Roma il Genk, come alternative. In merito a questo tema, Sabatini non ha dubbi: "Ora che lo so mi... girano e provo un grande fastidio. Bologna-Roma per me è una sfida fratricida, una “tragedia” sportiva", afferma, ricordando i suoi trascorsi in entrambe le due squadre.