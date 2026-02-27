Cremonese-Milan, le probabili formazioni: Allegri non rinuncia ai diffidati in vista del derby

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cremonese-Milan (Domenica 1 marzo, ore 12.30, arbitra Massa, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Cremonese

Un'assenza in difesa e un rebus in attacco. Sono questi i principali dubbi di mister Nicola per la sfida contro il Milan. Ma partiamo dal reparto difensivo: davanti al portiere Audero - nel consueto 3-5-2 - sarà Luperto a scalare al centro al posto dell'infortunato Baschirotto, con Terracciano e Bianchetti a completare la linea. A centrocampo, può rientrare Barbieri sulla fascia, con Pezzella sulla corsia opposta. In mezzo, ecco Bondo, Thorsby e Maleh. In avanti, invece, l'unico che sembra certo del posto è Bonazzoli: come compagno di reparto, attenzione a Djuric che potrebbe prendere il posto di Vardy (diffidato) dal primo minuto.

Come arriva il Milan

Il pareggio contro il Como e la sconfitta contro il Parma hanno consegnato al Milan la consapevolezza di non poter guardare troppo in alto, ma che sia opportuno concentrarsi sul blindare il prima possibile la qualificazione alla prossima Champions League. A Cremona, a prescindere, sarà necessario tornare alla vittoria. Allegri non farà calcoli e, nonostante alcune diffide grosse con vista derby, eviterà rinunce. Rabiot e Saelemaekers, dunque, giocheranno. Con loro a centrocampo Modric, Ricci e Bartesaghi. In difesa, con Gabbia infortunato, spazio al trio Tomori, De Winter e Pavlovic. Davanti Fullkrug ha chance di partire dall’inizio, anche se i favoriti restano Leao e Pulisic; più indietro nelle gerarchie Nkunku. (da Milano, Antonello Gioia)