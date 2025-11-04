Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
TMW

Juventus, possibile forfait dell'ultimo minuto a centrocampo: in dubbio Thuram
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 17:08Serie A
Dimitri Conti
fonte Camillo Demichelis

Questa sera la Juventus è attesa alle ore 21:00 alla sfida casalinga di Champions League contro lo Sporting Clube de Portugal, per l'esordio internazionale sulla panchina dei bianconeri di Luciano Spalletti dopo il debutto vincente di Cremona nel fine settimana della Serie A.

La Juventus dovrà però con ogni probabilità scendere in campo senza poter contare su Khephren Thuram. Il centrocampista francese è ancora alle prese con il recente problema al polpaccio che lo sta affliggendo e che con ogni probabilità rischia di tagliarlo fuori, almeno dal 1', anche questa sera. Aleggiano quindi grandi dubbi attorno alla possibilità che giochi Thuram stasera in Juventus-Sporting CP. La soluzione più probabile al momento, nel caso in cui dovesse davvero alzare bandiera bianca Thuram, sarebbe l'inserimento di Conceicao con adattamento di McKennie in mediana al fianco di capitan Locatelli.

Ieri intanto Spalletti ha parlato in conferenza stampa e ha fissato anche gli obiettivi della Juventus in questa Champions League: "Io ho detto di lottare per vincere e non di vincere. C'è differenza giocare per lottare e giocare per vincere. Noi abbiamo questa storia con la quale confrontarci, ma davvero sono l'allenatore della Juventus? Questo ci fa bene farlo perchè poi uno viene stimolato, come diceva Di Gre, a fare sempre meglio. Fino a che la matematica non lo vieta noi dobbiamo ambire a lottare per vincere qualsiasi cosa. C'è anche uno slogan che dice: non solo fino alla fine, ma oltre la fine e quindi si va dritti a lottare su qualsiasi cosa".

Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
