Khephren Thuram: "Il regalo per mio fratello Marcus? Una bella maglia della Juve"
Khephren Thuram in versione Babbo Natale. In un video pubblicato da DAZN sui suoi canali social, il centrocampista bianconero ha svelato quali regali farebbe ai suoi compagni di squadra e suo fratello Marcus, attaccante dell'Inter.
"Che regalo farei a Di Gregorio? Una cassa per ascoltare la musica, mentre a Cambiaso regalerei un rasoio, così si aggiusta la barba. A Kalulu? Un biglietto per Dubai, a McKennie una mazza da golf.
Il regalo per Yildiz? Non lo so, facciamo cosi: lui chiede, io offro".
Infine a Khephren Thuram viene chiesto cosa regalerebbe al fratello Marcus
"Una bella maglia della Juve con scritto Thuram 19".
