“Io sono Thuram”, Khephren spiega l'esultanza dopo Juventus-Inter

Nel corso della lunga intervista concessa a DAZN e realizzata dall’ex centrocampista della Juventus Hernanes, Khephren Thuram ha parlato anche del finale caldo del 4-3 contro l’Inter e dell’esultanza che ha fatto discutere. Il centrocampista bianconero ha spiegato di aver celebrato il gol con il gesto “io sono Thuram” anche per rispondere al fratello Marcus, chiarendo che l’attaccante nerazzurro lo aveva già fatto sotto il settore dei tifosi juventini, nonostante in molti avessero sostenuto il contrario.

"È stato un bel momento: lui ha fatto gol, io anche, alla fine abbiamo vinto. L’esultanza in cui ho detto “io sono Thuram”? Sì, perché dopo la partita la gente ha detto che lui non aveva fatto l’esultanza, invece non è vero: io l’ho vista, è andato sotto i tifosi della Juve e ha fatto vedere “io sono Thuram”. Questo mi ha fatto arrabbiare… ed era per rispondergli".