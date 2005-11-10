Juventus, pranzo UEFA prima del Rennes: presenti Carnevali, Massara e Chiellini

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Juventus, pranzo UEFA prima del Rennes: presenti Carnevali, Massara e ChielliniTMW
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Niccolò Righi
Niccolò Righi
Oggi alle 13:30Serie A
autore Niccolò Righi
22.10.2026 13:30Serie A
i tre dirigenti del club bianconero erano tutti presenti al classico pranzo UEFA. Alle 18:45 la sfida all'Allianz Stadium contro il Rennes
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In vista della sfida di questa sera tra Juventus e Rennes, in programma alle 18:45 all’Allianz Stadium, le dirigenze dei due club si sono ritrovate per il tradizionale pranzo istituzionale UEFA. Un appuntamento che precede il fischio d’inizio e rappresenta un’occasione per consolidare i rapporti tra le società, nel segno del fair play.
Juventus, al pranzo UEFA ci sono Carnevali, Massara e Chiellini
Come mostrato dal video raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, al pranzo organizzato in vista di Juventus-Rennes in rappresentanza dei bianconeri c'erano l'amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali, il Chief Football Officer Fredric Massara e il Chief Club Affairs Officer Giorgio Chiellini.
Fonte: Dall'inviato Camillo Demichelis
Ferrero, Carnevali, Chiellini e Massara al pranzo Uefa
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