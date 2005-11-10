Potenza, cresce l'entusiasmo in città: polverizzati in 2 ore i 900 biglietti per Altamura

L'aspetto più significativo non è la classifica, ma l'entusiasmo. Sono bastate due ore per polverizzare i 900 biglietti riservati ai tifosi del Potenza per la trasferta di Altamura. Un segnale chiaro: l'entusiasmo attorno alla squadra di Ivan Tisci continua a crescere e accompagna un avvio di stagione che sta sorprendendo tutti.

Dopo dieci giornate i rossoblù guidano la classifica con 25 punti. Il Bari, costruito per il salto di categoria, è distante cinque lunghezze, mentre il Catania ne accusa già nove. Proprio il successo contro gli etnei ha certificato la forza del Potenza, una vittoria che cambia la percezione del campionato: un conto è partire forte, un altro è battere una delle principali candidate alla promozione e confermarsi in vetta con autorevolezza. Oggi il Potenza non è più una sorpresa: è la squadra che tutti vogliono battere.

Il merito è anche del lavoro di Ivan Tisci. Dopo l'ottimo percorso al Pineto, il tecnico ha dato identità e continuità a una squadra che dodici mesi fa, pur conquistando la Coppa Italia Serie C, aveva chiuso il campionato al decimo posto. Giocatori come Ghisolfi, Castorani e Bura stanno vivendo una crescita evidente e rappresentano il volto di un gruppo che ha acquisito fiducia e consapevolezza. La trasferta di Altamura sarà un banco di prova importante, non tanto per il blasone dell'avversario, quanto perché le vere capolista si misurano anche nelle partite in cui hanno tutto da perdere. Il Potenza ci arriverà con un vantaggio che va oltre i punti di classifica: il sostegno di un popolo che, dopo aver riempito in poche ore il settore ospiti, ha iniziato davvero a credere nel sogno della Serie B.