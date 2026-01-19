TMW Juventus, previsto nel pomeriggio nuovo round di contatti con il Crystal Palace per Mateta

Nel corso del pomeriggio ci sarà un nuovo round di colloqui fra Juventus e Crystal Palace per la situazione di Jean Philippe Mateta. Il discorso verterà per larga parte su come ancora l'obbligo di riscatto, con i londinesi che potrebbero accettare una posizione ibrida. Cioè non dipendere dalla Champions League bianconera, bensì dall'entrata almeno in Europa. Un sesto posto che per ora non appare in grossa discussione, visto che i punti di vantaggio in classifica sono ben sette. In più c'è la sensazione che oramai Spalletti abbia trovato la quadratura per la sua squadra e che serva un centravanti con caratteristiche diverse per fare il salto di qualità.

L'attaccante ha già detto di sì al trasferimento in Italia. D'altro canto è l'ultimo grande contratto che può firmare, con un Mondiale sullo sfondo ancora da conquistare e l'entrata nei convocati di Didier Deschamps solamente qualche mese fa. Il contratto non sarà un problema, con un ingaggio intorno ai 3-3,5 milioni per tre anni e mezzo, fino al 2029, magari con opzione.

E le cifre? La proposta dovrebbe essere di un prestito oneroso fra i 2 e i 3 milioni, più il riscatto per arrivare intorno ai 30. Inserendo qualche bonus si giungerebbe alla fumata bianca, tra i 32 e i 33. Un investimento pesante, comunque inferiore rispetto a quello fatto per Openda.