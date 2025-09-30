TMW Juventus, rifinitura in vista del Villarreal: Bremer in gruppo, Thuram no

La Juventus è scesa in campo per l'ultima rifinitura in vista della sfida di domani con il Villarreal, gara valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Prima della partita, come raccolto da TMW, è andato in scena un colloquio fra mister Igor Tudor e Manuel Locatelli.

Buone notizie per quanto riguarda Bremer: il difensore è in campo e si sta allenando con il gruppo. Discorso diverso per Khéphren Thuram: il centrocampista ha svolto un provino prima della seduta ed ha poi abbandonato il campo.

Orari delle conferenze stampa

Stasera alle 19.15 la conferenza stampa del tecnico bianconero, accompagnato da un giocatore, in vista della sfida di domani. Per quanto riguarda il Villarreal la conferenza stampa di mister Marcelino Garcia Toral è prevista per le 13.45