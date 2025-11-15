Lazio, ieri vertice di mercato tra Lotito, Sarri e Fabiani: nel mirino Aaron Martin e Insigne

A Formello è andato in scena il primo vero vertice operativo in vista del mercato di gennaio, con Claudio Lotito presente per il secondo giorno consecutivo. Dopo la lunga riunione di giovedì, dedicata esclusivamente agli ultimi passaggi del bilancio da inviare alla Commissione entro lunedì, il presidente è tornato ieri per incontrare Sarri e il ds Fabiani. Il faccia a faccia serale è servito a impostare le prime linee guida in vista della sessione invernale, in attesa di conoscere il responso sui conti aggiornati al 30 settembre, che determinerà quante e quali operazioni saranno realmente possibili.

Sul tavolo c’è soprattutto la gestione della rosa. Sarri - scrive il Corriere dello Sport - ha ribadito il veto sulle cessioni dei giocatori considerati fondamentali, mentre la società ha già individuato i nomi che potrebbero partire: Mandas, Tavares, Belahyane, Dele-Bashiru e Noslin. Proprio il reintegro del nigeriano, ancora fuori lista come Gigot, potrebbe essere stato uno dei punti discussi. In caso di uscite, l’allenatore ha indicato i profili che ritiene più utili, tra cui quello di Lorenzo Insigne, il preferito per rinforzare l’attacco.

Gli obiettivi restano chiari: valutare le opportunità senza forzare un mercato che, di fatto, è vincolato dal saldo zero. In difesa, il preferito è Aaron Martin del Genoa, considerato ideale per le caratteristiche richieste da Sarri. Il suo arrivo, però, sarà possibile solo dopo l’addio di Tavares, con cui l’allenatore non ha mai trovato piena sintonia tattica.