TMW
Juventus, seduta in vista del Pisa: Bremer out per gestione dei carichi. Influenza per Zhegrova
TUTTO mercato WEB
Juventus in campo alla Continassa, col gruppo di Luciano Spalletti che porta avanti la preparazione della sfida contro il Pisa in programma sabato 27 dicembre alle ore 20.45. Dopo la seduta e qualche ora di riposo, la squadra questa sera si ritroverà al J Museum per la cena di Natale a cui parteciperà anche John Elkann. Con lui, probabile prima uscita per il prossimo direttore sportivo Marco Ottolini.
Per quanto riguarda l'allenamento odierno, oltre agli infortunati Cabal, McKennie, Conceiçao, Vlahovic, Gatti e Pinsoglio, era assente pure Gleison Bremer, alle prese con un programma personalizzato ed una gestione specifica dei carichi di lavoro dopo il rientro dal lungo infortunio. Out anche Zhegrova, alle prese con qualche linea di febbre.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Ivan Cardia Totò d’Arabia: Conte, buono il primo trofeo stagionale (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
Le più lette
3 Totò d’Arabia: Conte, buono il primo trofeo stagionale (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Ottolini nuovo ds della Juventus. Possibile presentazione alla cena di squadra di stasera con Elkann
Serie A
Serie B
Entella, il regalo di Natale ai propri tifosi. Torna l'album di figurine del club, con oltre 600 scatti
Serie C
Carpi, il ds Bernardi: "Cortesi è un nostro giocatore fino al 2028 e nessuno fin qui ce l’ha chiesto"
Pronostici
Calcio femminile