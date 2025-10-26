Juventus, senti Damiani su Bouaddi: "Lui come Rabiot? È più aggressivo"

L'agente di mercato Oscar Damiani nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport oggi in edicola ha parlato di alcuni obiettivi di mercato della Juventus ed anche dei giocatori arrivati in bianconero dalla Francia.

Queste le sue parole innanzitutto sull'inizio incerto di Jonathan David: "Lo dico ora che non sta attraversando un grande periodo: David è un attaccante forte. Personalmente mi piace e la Juve farebbe bene ad aspettarlo. Gli va data fi ducia, anche se ormai le big hanno poca pazienza".

Poi su Ayyoub Bouaddi, accostato alla Juventus: "Parliamo di un ottimo giocatore che gioca già da tempo titolare in Ligue1 ed Europa League, nonostante la giovanissima età. Bouaddi è un centrocampista centrale abile nelle due fasi di gioco e dotato di grandi capacità atletiche. Inoltre vanta anche discrete qualità tecniche. Sarebbe sicuramente un innesto interessante".

Sul paragone fra lo stesso Bouaddi e il centrocampista del Milan Adrien Rabiot, aggiunge: "Ovviamente Rabiot è un pezzo unico nel suo genere per come abbina la forza fi sica a un’ottima tecnica di base, congiunta alla visione di gioco. Bouaddi, però, ha solo 18 anni e può fare un percorso importante. In cosa si somigliano? Bouaddi fisicamente ha doti straripanti e lo vedo più aggressivo di Rabiot in fase di non possesso; mentre deve crescere nella gestione dei momenti della gara durante i quali Rabiot spesso si carica la squadra sulle spalle. Col tempo e l’esperienza potrà imparare a farlo".