Torino, Vagnati: "L'entusiasmo porta autostima. Simeone e Adams? Possono crescere"
TUTTO mercato WEB
Il ds del Torino Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Genoa valido per l’8^ giornata di Serie A.
L'entusiasmo per la vittoria col Napoli va maneggiato?
"L'entusiasmo porta autostima, che aiuta in settimana a lavorare bene. Adesso mettiamo in pratica quanto fatto in settimana e mostriamo l'atteggiamento giusto".
Se li aspettava Simeone e Adams così affiatati?
"Penso che possano crescere molto, sono giocatori che possono giocare bene insieme. Giocare e allenarsi in questo tipo di modulo li farà crescere sicuramente".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Le più lette
2 Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile