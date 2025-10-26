Cosenza, Buscè: "Abbiamo dimostrato di poter tenere testa a qualsiasi avversario

In vista della sfida contro il Potenza, il tecnico del Cosenza Antonio Buscé ha commentato in conferenza: "Parto sempre da un punto fermo: l’equilibrio. Chi conosce il calcio sa che in una partita possono succedere molte cose. Finora abbiamo fatto un buon cammino, considerando le nostre possibilità. Siamo consapevoli che in una gara può accadere di tutto, ma abbiamo dimostrato di poter tenere testa a qualsiasi avversario.

Le prestazioni della squadra sono state all’altezza di tutte le squadre affrontate. I ragazzi stanno dimostrando grande unione in campo, cercando di fare bene in ogni partita e di portare a casa un risultato positivo. A volte ci siamo riusciti, altre no. Nelle ultime due gare contro Atalanta e Sorrento, pur meritando qualcosa in più, abbiamo ottenuto solo un pareggio. Rivedendo la prestazione con l’Atalanta, anche in una giornata non perfetta, abbiamo creato occasioni importanti".