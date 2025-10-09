Il Marocco punta al cambio nazionalità di alcuni talenti europei: Bouaddi in cima alla lista

Ayyub Bouaddi è uno dei giocatori più interessanti in tutto il panorama europeo. Il centrocampista del Lille si è messo in luce anche sul suolo italiano, brillando nel successo della sua squadra sul campo della Roma lo scorso 2 ottobre: "Un gigante in mezzo al campo, abile a recuperare una quantità industriale di palloni ma anche a distribuirli con qualità ai compagni" è il giudizio dato da Tuttomercatoweb al termine della partita.

18 anni, nato a Senlis, nell'Alta Francia, Bouaddi ha già vestito in 5 occasioni la maglia dell'Under 21 francese. Tuttavia le origini marocchine lo portano ad essere ancora eleggibile per la nazionale maggiore del paese nordafricano. Ed è questo che in Marocco pensano di fare, giocare d'anticipo e strappare il giocatore alla Francia. In merito il ct Walid Regragui ha dichiarato: "Vorrei dire che ci sono alcuni processi che non sono ancora stati completati e che se ci sono giocatori che non sono in questa lista, è perché stiamo effettuando diversi cambi di nazionalità sportiva e alcuni richiedono un po' di tempo. Spesso vogliamo accelerare questi processi, vorremmo provarci, ma la questione non è ancora del tutto risolta dal punto di vista amministrativo. Ci sono giocatori che al momento non hanno scelto la nazionale marocchina e altri che l'hanno fatto, ma ci stanno lavorando".

In merito Bouaddi si era espresso già a maggio, dicendo di non avere ancora scelto: "Sono nella nazionale francese Under 21 e mi sento bene. La mia unica decisione al momento è darmi il tempo di scegliere". Tra gli altri giocatori che potrebbero vestire la maglia del Marocco vi sono Anass Salah-Eddine, il cui processo di cambio nazionalità è in corso. Ma anche Rayane Bounida dell'Ajax e Mohammed Ihattaren che sta provando a rilanciarsi per il Fortuna Sittard.