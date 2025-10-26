Torino, Adams: "Contro il Napoli bella partita, la chiave deve essere la continuità"
L'attaccante del Torino Che Adams ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Genoa valido per l’8^ giornata di Serie A.
Le sue parole: "E' stata una bella settimana, contro il Napoli abbiamo fatto una grande partita. La chiave deve essere la continuità".
