Picerno, Bertotto: "Non può esistere la rassegnazione o l'accettazione della sconfitta"
Sconfitta netta per il Picerno che è stato battuto 6-2 dall'Atalanta Under 23. Il tecnico Valerio Bertotto ha commentato in conferenza stampa: "Non può esistere, nella testa e nell'animo di un calciatore professionista, la rassegnazione o l'accettazione della negatività e della sconfitta.
In campo bisogna lasciare ogni goccia di vita: come ho sempre fatto e come sempre farò, sono sia il primo a proteggere il gruppo assumendomi le mie responsabilità, sia il primo a dire le cose in faccia, con onestà e franchezza. Per fare i professionisti servono doti non comuni: qualità che solo i grandi uomini, prima ancora che calciatori, devono saper mettere in campo ogni giorno".
