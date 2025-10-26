Arezzo, Bucchi: "E' un punto estremamente positivo arrivato contro una squadra forte"

Dopo il pareggio contro la Ternana, il tecnico dell'Arezzo Cristian Bucchi ha analizzato: "E' un punto estremamente positivo perché è arrivato contro una squadra forte e di alta classifica che, al netto delle difficoltà societarie di inizio stagione, ha organico e allenatore per emergere. Ci aspettavamo squadra solida, esperta e con grande qualità. Abbiamo provato anche a vincerla, ma queste partite sono talmente aperte che è l'episodio a determinare i risultati.

Eravamo anche un po' stanchi, giochiamo spesso in anticipo ma questa non è una giustificazione: ogni squadra ha le proprie difficoltà, la partita di domenica è stata molto dispendiosa e dal punto di vista fisico non siamo stati brillanti, soprattutto nel primo tempo. Sapevamo di venire a giocare contro una squadra quadrata e in forma, in possesso di un mix tra giocatori giovani ed esperti. Primo pareggio in panchina? Domani porterò i pasticcini, è un evento. Non abbiamo sottovalutato la Ternana, ma nel primo tempo forse siamo stati un po' sotto ritmo e avremmo potuto fare di più".