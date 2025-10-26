Monopoli, Colombo: "Sappiamo che per caratteristiche siamo una squadra da trasferta"

Il tecnico del Monopoli Alberto Colombo ha parlato in conferenza stampa del match contro il Giugliano di oggi: "È inevitabile che - riporta Antenna Sud - anche in casa davanti ai nostri tifosi, ci sia la voglia di ottenere risultati diversi da quelli raccolti finora. Sappiamo che per caratteristiche siamo una squadra da trasferta, almeno questo ha detto l’avvio di campionato. Ma sono situazioni legate anche al calendario e a prestazioni non sempre positive.

Domani troveremo altre difficoltà, anche superiori per certi versi rispetto all’ultima gara - ha proseguito -. La pazienza sarà un’arma fondamentale, ma non deve significare rallentare: servirà equilibrio, fare scelte tecniche adeguate ed evitare le ripartenze avversarie. Troveremo una squadra che darà battaglia e sotto l’aspetto agonistico ci sarà grande intensità. Le seconde palle saranno determinanti. Penso che entrambe le squadre tenderanno ad aspettarsi nella propria metà campo. Ci sarà una fase di studio iniziale, poi dovremo essere bravi a colpire".

Sul fronte formazione invece il tecnico spiega: "Giovanni Volpe domani sarà tra i convocati: abbiamo visto dei miglioramenti ed è già un buon segnale. Falzerano invece non ha ancora una tempistica precisa di recupero. Spanò si è aggregato in pianta stabile con noi, mentre Greco resta fuori".