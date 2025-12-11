Cremonese, Barbieri: "Alla Juventus tre anni bellissimi. Quando CR7 mi regalò la maglia"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'esterno della Cremonese Tommaso Barbieri ha parlato della sua esperienza alla Juventus: "Tre anni bellissimi tra Under 23 e prima squadra. Con Soulé, Yildiz, Fagioli, De Winter, Dragusin e tanti altri. Soulé e Yildiz avevano qualcosa in più rispetto agli altri, lo vedevi dal modo in cui toccavano la palla. Molto diverso da quello degli altri e dal mio".

Il calciatore grigiorosso ha poi ricordato il match giocato allo Stadium contro il PSG in Champions: "Mi stavo scaldando e sono stato chiamato per i minuti finali. Contro Mbappé, Messi e Sergio Ramos. I primi istanti non avevo coscienza di quello che stava succedendo. È stato il giorno più bello della mia vita. E ho pensato: “Stai giocando la Champions, ora fai quello che devi fare e goditela'".

E nei ricordi anche un'amichevole giocata a 16 anni, quando vestiva la maglia del Novara, contro i bianconeri di Cristiano Ronaldo: "Giocavo nel Novara, ero stato aggregato alla prima squadra e già mi sembrava un sogno. Ci chiamano a fare un’amichevole alla Continassa. Gioco un tempo e devo marcare Ronaldo. Lì per lì cerchi di non pensarci: è andata abbastanza bene e a fine gara mi ha pure regalato la maglia".