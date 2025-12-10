Le sliding doors di Antonio Silva: sfida il Napoli, è stato a un centimetro dalla Juventus

L'estate e l'inverno della stagione 2024/2025 avevano acceso grandi speranze in casa Juventus per l'arrivo di Antonio Silva, giovane talento portoghese del Benfica che pareva destinato a rinforzare la difesa bianconera. Di mezzo c'era l'intermediazione di Jorge Mendes, che pareva destinata a portare una fumata bianca: la Vecchia Signora aveva identificato nel classe 2003 il profilo ideale per affiancare Bremer e Gatti, un difensore dal potenziale enorme e dal costo che pareva accessibile. Tuttavia, il Benfica ha opposto resistenza, richiedendo un'offerta pari alla metà della clausola da 100 milioni di euro, per poter trovare serenamente un sostituto. La proposta juventina da 40-50 milioni è stata bocciata, lasciando la Juve a bocca asciutta in un reparto dove ha poi preso Lloyd Kelly e Juan Cabal.

Il rimpianto per Silva, emergenza difensiva alla mano, non può che esserci: centrale con fisicità e lettura del gioco, 214 apparizioni e 14 reti col Benfica, è il 'tipo' che manca alla Juve di Spalletti. Solido, aggressivo e abile in progressione palla, pareva ideale... Anche per Spalletti. Acquistarlo avrebbe regalato alla Juve un giocatore per presente e futuro.

Adesso invece ritrova l'Italia ma... Da avversario. Mentre la Juventus gioca contro il Pafos, Silva sfiderà il Napoli in Champions. Un 'what if' che per adesso la dirigenza non ha ancora colmato e che sta ancora cercando di sistemare. Lo farà in inverno? Più facile d'estate. Ma dopo Joao Mario, si 'scotterà' ancora in Portogallo?