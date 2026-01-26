Juventus, Spalletti: "Abbiamo potenziale: ho gente fuori che non vedo l'ora di mettere in campo"

Dopo la netta vittoria per 3-0 ottenuta dalla Juventus contro il Napoli, il tecnico dei bianconeri Lucano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Radio Rai. "Una vittoria che da consapevolezza", ha detto l'allenatore toscano, che poi ha aggiunto: "E' con questi successi che vai a collocarti in un livello o in una classifica. Ci fa essere convinti delle nostre potenzialità e del valore che abbiamo".

Spalletti ha riconosciuto il valore delle armi anche agli avversari: "Davanti a noi avevamo i Campioni d'Italia, i migliori di tutti. Vincere con loro probabilmente ha più valore. Da domani (oggi, ndr) riparte un'altra rumba. Ci dobbiamo subito togliere i panni del vincente, metterti i panni di quello umile che va a raspare".

C'è anche l'elogio a Jonathan David, autore del gol che ha sbloccato il match: "Ha giocato una buona partita dentro l'area di rigore, che è un po' il divano di casa sua. Se lo metto a metà campo a fare sportellate su una palla buttata, è un po' più in difficoltà". Infine, il commento sul mercato: "Non mi aspetto niente perché io dico che abbiamo ancora delle potenzialità. Ce ne ho fuori di forti che per ora non gli ho dato spazio e che non vedo l'ora di far giocare".