Juve-show contro il Napoli: 3-0 e applausi, Thuram leader

Juve-show contro il Napoli: 3-0 e applausi, Thuram leader
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus è stata dominante contro il Napoli e ha vinto per 3-0. I bianconeri sono stati pericolosi fin da subito e Thuram ha preso un palo dopo una bella azione manovrata. La Juventus, però, non si è fermata e ha continuato ad attaccare e Locatelli con un splendido assist di tacco ha messo David nelle condizioni ideali per mettere in porta l’1-0. Qualche istante dopo Conceicao ha la palla per fare il secondo gol ma Buongiorno salva sulla linea. Nella seconda frazione di gioco, la Juventus è partita un po’ più soft e Spalletti ha messo mano ai primi cambi inserendo Cabal e Kostic. La girandola delle sostituzioni è proseguita e Miretti, entrato da poco, ha servito una palla perfetta per Yildiz che ha battuto Meret. Dopo il secondo gol, la Juventus ha continuato a macinare gioco e Kostic con un gran tiro ha chiuso definitivamente i giochi. Inoltre, i bianconeri sono usciti tra gli applausi del loro pubblico che da tempo non si divertiva così tanto.

Thuram felice per la vittoria.
Khéphren Thuram è stato uno dei migliori in campo della Juventus e al termine del match si è detto felice della vittoria contro il Napoli: “Abbiamo fatto una grande partita di squadra, perchè abbiamo vinto 3-0 contro i Campioni d'Italia. Sapevamo di essere forti,ma ancora di più dopo aver dimostrato questo livello stasera". Il francese si è poi soffermato sul grande lavoro fatto da Spalletti: “È un grande allenatore, ha avuto grandi giocatori e ci aiuta ad avere questo livello. Ci dice che siamo forti, ci dà fiducia e aiuta a crescere i giocatori su piccole cose”. Thuram ha anche spiegato quali sono gli obiettivi della Juventus: “Il nostro obiettivo è vincere perchè siamo alla Juventus. Noi vogliamo provare sempre a vincere e crescere sia come squadra che come giocatori". Infine, Thuram ha esaltato il gruppo bianconero: “Siamo un gruppo felice e le vittorie aiutano sicuramente. Siamo contenti di essere insieme".

Spalletti vuole rendere orgogliosi i tifosi.
Luciano Spalletti dopo la gara contro il Napoli ha analizzato la prestazione della sua squadra e in particolare di Jonathan David e Kenan Yildiz: “È quello che avete visto. Lui è un giocatore con delle caratteristiche ben precise che lo rendono forte. Ma è sempre lo stesso discorso: la partita somiglia a una scatola vuota e ci van messe più cose dentro. Quando viene a relazionare è fortissimo, gli manca quella roba lì che ha Hojlund: che stoppa col petto e la rende giocabile. Ha fatto gol ma c’è da difendere anche. Ci sono caratteristiche ma bisogna metterci qualcos’altro. Scatola vuota, ci vanno mese più cose. Yildiz è un alieno, non rientra mai nella normalità, rimane sempre un extraterrestre”. Adesso, per la Juventus arriverà un’altra settimana ricca di impegni e di questo ne ha parlato il tecnico di Certaldo: “La settimana importante è arrivata la prima settimana che sono arrivato qui. Diventa domattina, poi il prossimo domattina. Tenere la barra dritta vuol dire non fare i bulli, perchè a Cagliari abbiamo battuti i denti, meritavamo la vittoria come con il Lecce ma nessuno ci ridarà i punti. Sono tutti momenti in cui soffrire, si vive le cose dal punto di vista emotivo non per far diventare per forza qualcuno ma per dare un significato al perché fai questo. Tu devi far vedere amore in tutto quello che fai, perchè se fai il bullo è giusto che tu venga pesticciato. Noi dobbiamo fare le cose con grande umiltà e dobbiamo essere riconoscenti al pubblico che oggi gridava come forsennati. Dobbiamo dimostrare al pubblico che hanno a che fare con persone serie e non bambocci viziati". Infine, Spalletti ha sottolineato che vuole rendere orgogliosi i tifosi juventini: “Noi non vogliamo far paura. A noi non frega nulla di far paura. Vogliamo rendere orgogliosi quelli ci vogliono bene. I tifosi devono tornare a casa ed essere fieri di noi. Il rispetto si guadagna e la paura si impone, c’è un detto che dice questa cosa qui. Dobbiamo dimostrare a noi stessi che valiamo qualcosa dal punto di vista professionale e questo è il modo giusto".

