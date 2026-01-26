TMW Juventus, Spalletti chiede un altro tentativo per Mateta. Ma serve l'obbligo di riscatto

La bella vittoria della Juventus sul Napoli apre a un nuovo interrogativo. Cercare un nuovo attaccante oppure rimanere così, aspettando magari il rientro di Dusan Vlahovic e, nel frattempo, sfruttare la buona condizione di un Jonathan David apparso finalmente all'altezza della situazione? Luciano Spalletti in questo vorrebbe comunque un nuovo attaccante dalle caratteristiche diverse, almeno per non lasciare nulla di intentato.

Per questo ha chiesto un nuovo tentativo per Jean Philippe Mateta, primo nome sul tavolo e prima scelta del tecnico, ma che il Crystal Palace vuole far partire solamente con un obbligo di riscatto semplice. A sottolineare come la situazione sia intricata anche il fatto che ieri, contro il Chelsea, il francese ha giocato 85 minuti. La sensazione è che i londinesi continuino a non volerlo cedere, anche perché c'è una salvezza da conquistare - più otto sul West Ham terzultimo, sì, ma quindicesimo posto in classifica - più la Conference dove partono quasi da favoriti.

Dunque nelle prossime ore ci sarà un contatto. Comunque da non escludere definitivamente En-Nesyri (che ieri non si è nemmeno scaldato con il Fenerbahce nel pareggio contro il Goztepe) mentre le altre soluzioni non scaldano il cuore bianconero. Dunque la Juve non si ferma e prova a regalare un attaccante a Spalletti in questi ultimi otto giorni di mercato.