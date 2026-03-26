Juventus, Spalletti chiama i suoi pretoriani: obiettivi Alisson, Rudiger e Lorenzo Pellegrini

In casa Juventus impazza il mercato, anche se la stagione deve ancora finire: secondo Tuttosport, Spalletti spinge per l’approdo a Torino di alcuni dei suoi pretoriani più brillanti. Da Alisson Becker ad Antonio Rudiger, passando per Lorenzo Pellegrini. Tre fedelissimi plasmati tra le rovine della Capitale e il manto verde di Coverciano, per tre ruoli in cui la Juve ha disperato bisogno di certezze.

15 milioni per convincere il Liverpool

Alla luce della bocciatura di Di Gregorio e del cambio di gerarchie in favore di Perin, il primo nome chiesto da Spalletti sarebbe quello di Alisson. Pista complicata, ma non impossibile: il Liverpool giusto qualche giorno fa ha esercitato l’opzione per il rinnovo di un anno. Una linea volta, più che a confermarlo tra i pali — dalla prossima stagione il titolare dovrebbe essere Mamardashvili — a evitare di perderlo quest’estate a zero. Per 10/15 milioni i Reds sarebbero ben lieti di accompagnarlo alla porta.

Doppio parametro zero per dare qualità

Capitolo Antonio Rudiger: il centrale tedesco a giugno andrà in scadenza con il Real Madrid. Arbeloa stravede per lui, ma non potendosi dire ancora certo della conferma sulla panchina dei Blancos, è difficile che riesca a convincere Florentino Perez a tornare sui suoi passi in ottica rinnovo. Da qui le prime mosse della dirigenza bianconera, che ha abbozzato un biennale (con opzione per il terzo anno) a 5 milioni netti. Discorso simile per Lorenzo Pellegrini, destinato a liberarsi a parametro zero in estate. Il centrocampista della Roma, salvo qualche timido sondaggio di matrice inglese, al momento non ha sul tavolo proposte allettanti.