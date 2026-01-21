Juventus, Spalletti: "Contratto? Pagherei io per vivere serate come queste"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima del match di Champions League col Benfica: "Difficile immaginare una partita quando ci sono due squadre con questa qualità e la possibilità di giocare nello stretto, il ritmo sarà molto alto e non dovremo lasciare il pallino a loro perché faremmo il loro gioco: sono maestri nel crearsi gli spazi e hanno un attaccante che attacca molto bene la profondità".

Che tipo di strategia servirà?

"Dovremo gestire noi la partita, avendo il controllo della palla per inserirsi negli spazi che lasceranno o attaccare la profondità. Ogni palla buttata dietro la linea difensiva fa pendere il campo dalla tua parte. Abbiamo la personalità in squadra, non ci manca niente per giocare questo tipo di partite: i giocatori devono essere liberi, ce l'abbiamo e dobbiamo avere solo il coraggio di esibirle e la qualità per metterlo dentro il ritmo della partita. Parlano di contratto, ma io pagherei per vivere serate come queste".

Come avete preparato la partita?

"I video organizzati da Riccardo Scirea ci fanno molto comodo perché danno la sintesi di quello che deve succedere in campo. Abbiamo fatto tutti il nostro dovere a Cagliari, dentro l'area di rigore bisogna essere più determinati, questo è vero: gli spazi non si guadagnano, ma vanno strappati agli avversari".