Juventus, Spalletti ha ridotto la rosa: tanti gli epurati dalle scelte. E se stecca Bremer...

La Gazzetta dello Sport approfondisce oggi le scelte di Luciano Spalletti quest'oggi, mettendo in evidenza come siamo tanti i giocatori finiti ai margini nel gruppo bianconero, non solo gli acquisti estivi Lois Openda e Jonathan David (per entrambi novanta minuti in panchina contro il Sassuolo). Fuori dai radar sono finiti, in maniera e con minutaggi diversi, anche Michele Di Gregorio (escluso da 4 gare di seguito in Serie A), Vasilije Adzic (appena 7 minuti in campo nelle ultime nove giornate), Filip Kostic (3 spezzoni in 9 partite) ed Edon Zhegrova. Senza contare Fabio Miretti e Teun Koopmeiners, che giocano poco e incidono meno.

Deciso il gruppetto di titolari: ma quando cala la condizione...

Spalletti si trova costretto a inseguire il quarto posto con un gruppetto ridotto e quando uno degli imprescindibili stecca, sono alte le probabilità di vivere serate deludenti come il pareggio di sabato sera contro il Sassuolo. Gleison Bremer si è fatto bruciare da Pinamonti nel gol dell’1-1, ma sono stati un po’ tutti i senatori bianconeri a deludere: da Khephren Thuram ad Andrea Cambiaso fino a Weston McKennie, probabilmente in riserva a livello di energie. Soltanto Francisco Conceicao, nella miglior versione stagionale, ha spinto finché è stato in campo contro gli emiliani.

A caccia di esperienza e leadership: Bernardo Silva il nome preferito

L'Ad Damien Comolli, il suo braccio destro Giorgio Chiellini e il ds Marco Ottolini lavorano per ingaggiare almeno uno svincolato di lusso over 30. Il pallino, ancora di più dopo la concorrenza crescente del Milan su Leon Goretzka (in scadenza col Bayern), è Bernardo Silva. Il 31enne capitano del Manchester City, pupillo di Pep Guardiola, si è preso un po’ di tempo per valutare il corteggiamento della Signora e le altre proposte arrivate sul tavolo del suo agente Jorge Mendes. Spalletti e tutta la Juventus incrociano le dita.