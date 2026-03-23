Napoli, in estate si cambia: 3 obiettivi a centrocampo, il post-Di Lorenzo e non solo

Se Lobotka e Anguissa potrebbero anche fare le valigie e partire tra pochi mesi, e potenzialmente dopo i Mondiali, al Napoli la dirigenza a stretto giro di posta dovrebbe individuare gli eventuali sostituti per confezionare una rosa ad alto livello e possibilmente ringiovanita al suo allenatore. Per Antonio Conte, in realtà - secondo quanto rivelato da Il Mattino - sarebbero già stati individuati dei nomi importanti in questo senso.

Il club partenopeo starebbe monitorando con attenzione la situazione di Sandro Tonali per un eventuale ritorno in Italia dopo il passato al Milan, oltre a seguire da mesi il brasiliano Joao Gomes e classe 2001 del Wolverhampton. In compagnia del giovane svizzero Johan Manzambi (2005) di proprietà del Friburgo.

Poi si cerca un post-Di Lorenzo. Con Juanlu Sanchez, nome sempre di moda in casa Napoli, la dirigenza azzurra capitanata dal diesse Manna starebbe valutando il ritorno in Italia di Singo dal Galatasaray, ma anche l'argentino Giay (classe 2004) del Palmeiras intrigherebbe. In avanti, invece, possibile pescate con occasioni di mercato come Exequiel Zeballos, 23enne del Boca Juniors. Il filo conduttore di ogni operazione però sarà la carta d'identità: la società di De Laurentiis vuole ripartire dai giovani, abbassare l'età media e incrementare il valore della rosa. Competitiva e vincente, nei piani originali.