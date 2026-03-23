Kessie si propone a Inter e Juventus: a giugno si svincolerà dall'Al Ahli, vuole tornare in Italia

Franck Kessie si svincolerà dall'Al Ahli a giugno e ripartirà nuovamente dall'Europa, più precisamente dall'Italia. Almeno questo è ciò che si augura l'ivoriano, che infatti ha già intavolato i primi contatti con l'Inter e la Juventus, proponendo un accordo pluriennale da 5 milioni di euro annui. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il suo nome è finito sul taccuino del ds Piero Ausilio.

L'Inter è sempre molto attenta alle opportunità a parametro zero e, malgrado la concorrenza della Vecchia Signora, segue con molta attenzione l'evoluzione della trattativa. Questo perché in estate è possibile che saluti Hakan Calhanoglu, il turco che ormai da tempo è nel mirino del Galatasaray, disposto a tutto pur di portarlo a Istanbul nella sua terra. Chivu intanto ha altri problemi e valuterà il da farsi solo successivamente con il club.