Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter non scappa, Como quarto. Lecce in zona B
Si chiude con un pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Inter la 30^ giornata di Serie A. 1 punto a testa dunque, con i nerazzurri che vedono avvicinarsi Milan e Napoli mentre i viola si mantengono fuori dalla zona retrocessione. L'ultimo posto valido per la zona Champions lo occupa in solitaria il Como, grazie al 5-0 ai danni del derelitto Pisa. Toscani in zona retrocessione insieme a Verona e Lecce, sconfitte rispettivamente da Atalanta (che vede l'Europa) e Roma (che raggiunge la Juventus). Da segnalare, infine, anche l'exploit della Lazio in quel di Bologna.
La classifica aggiornata di Serie A dopo la 30^ giornata
1. Inter 69
2. Milan 63
3. Napoli 62
4. Como 57
5. Juventus 54
6. Roma 54
7. Atalanta 50
8. Lazio 43
9. Bologna 42
10. Sassuolo 39
11. Udinese 39
12. Parma 34
13. Genoa 33
14. Torino 33
15. Cagliari 30
16. Fiorentina 29
17. Cremonese 27
18. Lecce 27
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
11 reti: Douvikas (Como)
10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)
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