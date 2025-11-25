Juventus, Spalletti: "Per uscire dalla mediocrità dobbiamo fare un calcio più qualitativo"

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt: "Il miglior momento di oggi sarà quando ci renderemo conto che tutto quello che riusciremo a fare stasera non dipenderà dalle persone incontrate e dalla situazione ambientale ma solo da noi, perché deve essere così".

Che tipo di scelte sono state fatte?

"Soprattutto per dare ricambi e far vedere che abbiamo fiducia nei nostri calciatori, ci saranno responsabilità ma anche la possibilità di far vedere che giocatore sei perché siamo in Champions League che è la lounge del calcio".

Sta mancando un po' di qualità?

"Dobbiamo fare un calcio più qualitativo, abbiamo più calciatori in grado di saltare l'uomo rispetto alle altre squadre però per metterli tutti insieme rischi di perdere equilibrio. Stiamo mettendo a fuoco le varie situazioni, tutte le possibilità sono giuste per uscire dalla mediocrità."