Juventus, Spalletti recupera Kelly e attende rinforzi dal mercato

La Juventus, ieri mattina, ha proseguito la preparazione in vista della sfida contro la Cremonese. Per Luciano Spalletti sono arrivate buone notizie, visto che Lloyd Kelly ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo. L’inglese, infatti, aveva saltato la gara contro il Sassuolo a causa di un fastidio muscolare accusato dopo il match contro il Lecce. Adesso Kelly sta meglio e va verso il recupero. Dopodiché sarà Spalletti a decidere se schierarlo dal primo minuto oppure se farlo partire dalla panchina. Per quanto riguarda Conceicao, invece, trapela un po’ più di pessimismo, visto che ieri ha lavorato ancora a parte. Inoltre, il portoghese si era già fermato durante la gara contro la Roma e aveva saltato il match contro il Pisa, per poi tornare in campo contro il Lecce, ma proprio in quella sfida ha avvertito un nuovo fastidio alla stessa coscia. Per questo motivo la Juventus sarà più prudente, considerando che a breve inizierà un periodo ricco di grandi impegni.

Spalletti sempre più al centro del mondo Juve.

Luciano Spalletti, lo scorso 30 ottobre, ha preso in mano le redini della Juventus e fin da subito è sembrato a suo agio nel mondo bianconero. A due mesi e mezzo di distanza dal suo insediamento, il tecnico di Certaldo si è guadagnato sempre di più la fiducia della società, della proprietà, dei giocatori e della tifoseria. La Juventus è una squadra diversa e, sotto la gestione di Spalletti, è cresciuta sia dal punto di vista del gioco che dei risultati. Adesso, però, la dirigenza ha voglia di premiare il lavoro del tecnico, tant’è che sono cominciati i dialoghi per il rinnovo, che stanno procedendo spediti. Resta da capire quando arriverà la fumata bianca, ma la sensazione è che la Juventus voglia costruire il proprio futuro con Spalletti, allenatore che ha ridato credibilità a un club che nelle ultime stagioni aveva smarrito la propria identità. Il tecnico di Certaldo ha saputo comprendere le esigenze di una squadra fragile e smarrita, riuscendo a rimetterla sulla retta via. Spalletti, nelle ultime settimane, si è dedicato anima e corpo alla Juventus, passando gran parte delle sue giornate alla Continassa, e ora sta raccogliendo i frutti del suo duro lavoro. Il tecnico, però, è consapevole che la strada è ancora lunga, ma la sua volontà e quella della società è riportare la Vecchia Signora ai fasti del passato nel più breve tempo possibile.

Si lavora sul mercato.

La dirigenza della Juventus, in questi giorni, lavora sul mercato per provare a fare qualche regalo a Spalletti. La rosa bianconera presenta sicuramente delle lacune e si cercherà di colmarle, anche se intervenire in maniera importante a gennaio è più complicato. L’obiettivo resta quello di trovare un vice di Kenan Yildiz e il nome in cima alla lista è quello di Federico Chiesa. Il giocatore classe ’97 può rappresentare un’opportunità di mercato, ma per ora il Liverpool non apre a condizioni favorevoli. I Reds vorrebbero cedere Chiesa a titolo definitivo e, per questo motivo, la Juventus dovrà valutare se investire circa 10 milioni di euro per riportare a Torino l’ex viola. La dirigenza, però, tiene aperte anche altre piste e non è escluso che nelle prossime settimane possano nascere nuove opportunità. Chiesa, dal canto suo, sarebbe attratto dalla possibilità di tornare in un ambiente dove si è trovato bene. L’altro obiettivo sul mercato è quello di intervenire a centrocampo, ma in questo caso uno dei profili visionati finora, ovvero Guido Rodriguez, non scalderebbe particolarmente Spalletti. Il tecnico gradirebbe poter lavorare ancora con Frattesi, ma le difficoltà per arrivare all’ex Sassuolo sembrano insormontabili, viste le alte richieste dell’Inter, che valuta il centrocampista circa 35 milioni di euro.