Pisa, Gilardino: "Vogliamo continuare la nostra striscia. Piccinini? Gioca chi merita"

L'allenatore del Pisa Alberto Gilardino è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida contro il Sassuolo.

Oggi partita dura, ma arrivate qui con energia, che sensazioni ha?



«Quello che ho detto ai ragazzi è che la nostra volontà è di riagganciarci a quanto di buono fatto finora. veniamo da risultati positivi, ma ci sono state due settimane di sosta in cui i ragazzi hanno lavorato bene. Deve esserci intensità»

Questa squadra coinvolge tutti, Piccinini ne è un esempio



«È sempre stata la mia idea, chi merita gioca. Piccinini ha meritato la maglia da titolare, dovrà fare come sa, contribuendo con i suoi inserimenti e la gamba che ha»

Ci dobbiamo aspettare un Leris più avanzato?



«Conterà l'intensità, non la posizione. Dovremo ridurre la loro bravura sulle corsie laterali»