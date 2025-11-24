Alla festa del gol del Como si unisce anche Nico Paz: Torino alle corde e sotto per 1-4
Poker del Como, con il ritorno al gol di Nico Paz che parte sul filo del fuorigioco, entra in area e di sinitro fa il 4-1. Torino alle corde.
