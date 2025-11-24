Perrone recapita un cioccolatino che Ramon non tarda a scartare: il Como fa il tris con il Torino
Il Como trova il tris al 72' e mette in ghiaccio la partita. Cross perfetto dalla trequarti di Perrone che trova la testa di Jacobo Ramon, che da pochi passi infila la palla alle spalle di Paleari. E' 1-3 contro il Torino.

