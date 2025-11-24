Pisa, Piccinini: "Grandissima emozione per me oggi. Loro forti, noi faremo la nostra gara"

Il centrocampista del Pisa Gabriele Piccinini è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole:

«È un'emozione grandissima giocare qui, la tensione è alta, spero di trasformarla in una situazione positiva. Sassuolo? Squadra forte che merita la classifica che ha, l'abbiamo affrontata l'anno scorso e ha cambiato poco. Noi dovremo fare la nostra partita indipendente da loro».