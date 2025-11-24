Juventus, Cambiaso: "Margine d'errore minimo, dobbiamo fare punti in Champions"

Alla vigilia della sfida con il Bodo/Glimt, Andrea Cambiaso, terzino della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky:

"Sarà difficilissima ma anche una bella esperienza. Noi ci dovremo far trovare pronti. Il nostro margine d'errore, vista la classifica, è vicino allo zero. Dobbiamo vincere questa partita, dobbiamo prepararci perché domani sarà molto dura".

Cosa è cambiato dopo l'arrivo di Spalletti?

"Secondo me a parte l'ultima partita, dove non siamo stati ai nostri livelli, abbiamo fatto grandi partite. Domani sarà una partita strana e difficile, dobbiamo essere tutti sul pezzo per portare a casa la vittoria. Il mister continua a dirci che dobbiamo lavorare, solo così possiamo alzare il livello, soprattutto dal punto di vista tecnico: a Firenze da questo punto di vista abbiamo sbagliato tanto".