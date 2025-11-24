TMW Il vero avversario della Juventus: i giocatori testano il sintetico del Bodo Glimt

Siamo alla vigilia di Bodo Glimt-Juventus. I bianconeri di Luciano Spalletti sono giunti all'Aspmyra Stadion in serata, giocatori e staff hanno effettuato il classico "assaggio" del terreno di gioco nel quale si disputerà la prossima partita, come si vede dalle immagini raccolte da TuttoMercatoWeb.com.

Non un dettaglio da poco o semplice routine, soprattutto in questo caso, visto che uno degli aspetti più particolari sul quale porre attenzione da parte della Juventus sarà la poca abitudine a giocare in un campo da calcio sintetico, come quello del Bodo Glimt.

Un aspetto sul quale si è soffermato a parlare anche Andrea Cambiaso in conferenza stampa: "La differenza è a livello fisico perchè adesso siamo a -6 e cambierà il respiro, la forza nelle gambe, le scarpe. Non gioco su un sintetico da quando avevo 17 anni e questa sarà la maggiore differenza" (leggi qui le dichiarazioni di Cambiaso).