Scudetto all'Inter il prossimo weekend prima ancora di giocare? Tutte le combinazioni
La vittoria del Napoli nell'anticipo di venerdì contro la Cremonese (4-0 al Maradona), lo sappiamo, aveva già tolto all'Inter la possibilità di vincere aritmeticamente lo scudetto in questo turno di campionato. Dopo il pareggio dei nerazzurri sul campo del Torino, ad ogni modo, la questione può essere "archiviata" nella prossima giornata di Serie A, la 35esima.
Alla capolista, infatti, bastano 3 punti da conquistare nelle prossime 4 gare rimanenti: dunque, a San Siro contro il Parma - domenica 3 maggio alle 20.45 - con una vittoria può arrivare la certezza del tricolore (il vantaggio sulle avversarie sarebbe a quel punto incolmabile). Aspettando il risultato di Milan-Juventus, in campo stasera, il riferimento resta il Napoli, secondo con 10 lunghezze di ritardo sulla capolista.
Scudetto dal divano? C'è anche questa opzione
Attenzione però agli "scherzi" del calendario. Perché il Napoli giocherà a Como sabato 2 maggio (ore 18), mentre il Milan farà visita al Sassuolo domenica alle 15. Inter-Parma invece, come detto, è in programma domenica alle 20.45. In pratica, se Conte e Allegri dovessero perdere, i nerazzurri vincerebbero lo scudetto... dal divano, prima ancora di scendere in campo.
Il programma della prossima giornata di Serire A (35ª)
01/05/2026 Venerdì 20.45 Pisa-Lecce
02/05/2026 Sabato 15.00 Udinese-Torino
02/05/2026 Sabato 18.00 Como-Napoli
02/05/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Genoa
03/05/2026 Domenica 12.30 Bologna-Cagliari
03/05/2026 Domenica 15.00 Sassuolo-Milan
03/05/2026 Domenica 18.00 Juventus-Verona
03/05/2026 Domenica 20.45 Inter-Parma
04/05/2026 Lunedì 18.30 Cremonese-Lazio
04/05/2026 Lunedì 20.45 Roma-Fiorentina